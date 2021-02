Kirurški posegi po novem tudi z naprednim robotom

Tudi goriška bolnišnica bo po novem razpolagala z robotom za operativne posege. Napredna naprava bo uporabna predvsem za urološke operativne posege, vendar tudi za bariatrično kirurgijo in onkološke operativne posege. Možnosti za uporabo so tudi na področju ginekologije in senologije. Sistem za robotsko asistirane operativne posege imajo že bolnišnice v Vidmu, Trstu in Pordenonu: kmalu bo na voljo tudi v Gorici. Zajetno naložbo, ki znaša približno 2,3 milijona evrov, so včeraj predstavili v prostorih parka Basaglia.

O napravi in njeni uporabnosti so spregovorili podpredsednik Dežele FJK in odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi, direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, vodja urološkega oddelka za Gorico in Tržič Fabio Vianello, vodja kirurškega oddelka za Gorico in Tržič Alessandro Balani in goriški župan Rodolfo Ziberna. Riccardi je povedal, da odločitev za tako naložbo temelji na dveh elementih - na visokem številu operativnih posegov, kjer bi lahko uporabili ta robot, in pozitivnih obetih za rast v prihodnosti. Ob tem je ključnega pomena tudi kakovost ekipe strokovnjakov, ki se ukvarjajo s temi specialističnimi posegi. »Oba faktorja sta značilna za goriško bolnišnico,« je povedal Riccardi. Nakup robotne naprave bo pomagal tudi pri znižanju obdobja okrevanja po posegih in torej pri skrajšanju čakalnih dob. Napredna tehnologija pa bo lahko privlačna tudi za mlade zdravnike, ki začenjajo svojo kariero, saj jim bo robot lahko nudil konkretno možnost za rast kompetenc in pomembne delovne izkušnje.