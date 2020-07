Kljub omejitvam ostajajo optimisti

Koronakriza je udarila tudi po upraviteljih javnih bazenov: v občinskem bazenu v Gorici se je začela poletna kopalna sezona, ki ni ravno najboljša tudi zaradi neugodnega vremena in precej nižjih temperatur v primerjavi s prejšnjimi leti. »Če bi povedala, da se je sezona začela pozitivno, bi se zlagala, saj moramo sobivati z izrednimi razmerami in tudi vreme v zadnjem času nam ni najbolj naklonjeno,« pravi Martina Gratton, podpredsednica združenja Gorizia Nuoto, ki upravlja občinski bazen.V goriškem bazenu so poletno kopalno sezono začeli 6. junija, ko so dejavnosti odprli tudi v zunanjem bazenu. Ob upoštevanju pravil za zamejitev širitve koronavirusa lahko trenutno v zunanjih prostorih sprejmejo največ 240 ljudi z razliko od prejšnjih let, ko je lahko v bazen zahajalo do 600 ljudi. Kljub omejitvam in nenaklonjenemu vremenu pa ostajajo optimisti, saj ob sobotah in nedeljah ob lepem vremenu zapolnijo vsa mesta, medtem ko naštejejo med tednom približno 80 vstopov dnevno. »To sploh ne pomeni, da je sezona uspešna, saj cena vstopnice ne krije stroškov za vzdrževanje; kljub vsemu pa se nam je zdelo dobro, da svoja vrata odpremo že v poletnem času, našo odločitev je podprla tudi goriška občina,« pojasnjuje Grattonova. Kdor želi dan preživeti ob bazenu, mora predčasno rezervirati svoj senčnik ali ležalnik preko spletne povezave gorizianuoto.cloud ali na tel. 0481-22215 v urniku tajništva.