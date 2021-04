Kljub vsemu kraj srečevanja

Na ožjem Goriškem je mejo moč spet prehajati le na treh kontrolnih točkah: v Vrtojbi, v Solkanu in na Neblem. Na slednjih dveh samo ob določenih urah. Na drugih prehodih je prepoved prečkanja meje označena s prometnim znakom in obvestilom o najnovejših ukrepih, ki veljajo do 12. aprila.

Ljudje v goriškem čezmejnem prostoru so nenehnih sprememb v zvezi s prehajanjem meje naveličani, opozarjajo, da so mnogi tako ali drugače vpeti v čezmejni prostor, saj si je marsikdo na drugi strani meje našel službo, si kupil nepremičnino, veliko je dvolastnikov zemljišč, ter da s strani vlade ni veliko posluha za njihove situacije.

Kot lani spomladi je veliko tudi ločenih družin. Na Trgu Evrope / Transalpina je bilo tako danes dopoldne videti ljudi, ki so se pozdravljali in objemali čez bel trak z napisom »Stop policija«. Trak, ki je trg delil po sredini, je bil sicer popoldne že na tleh. Če ga je kdo pretrgal ali ga je odnesel veter, ni znano.

Tudi na drugih mejnih prehodih, npr. v Šempetru, pa pristojni niso postavili betonskih zapor kot lani spomladi. Po poročanju regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko pa obvestilni zapisi in prometni znaki na nekaterih mejnih prehodih, kjer so kontrole le občasne, ne zadoščajo. »Marsikaterega voznika tako z italijanskimi kot slovenskimi registrskimi oznakami, pa tudi motorista, kolesarja in pešca, znak stop sredi cestišča ne "prepriča" in nadaljujejo svojo pot,« sporočajo iz Civilne zaščite.