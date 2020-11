Kljub vsemu še vedno ... v dvorani

Od 26. oktobra, ko je stopila v veljavo ena izmed zadnjih vladnih uredb, so kinodvorane zaprte. Ker so obiski kinodvoran v tem času onemogočeni, se ljubitelji filma morajo torej zadovoljiti z »domačimi« predvajanji. Da bi vsekakor ohranili vez z gledalci in jim omogočili ogled kakovostnih filmov, so pri goriškem in tržiškem Kinemaxu pristopili k spletni platformi Io resto in sala. »Ponujajo zanimive in kakovostne filme, zaradi česar smo se hoteli pridružiti. To je obenem način, da kljub zaprtim kinodvoranam nekaj še naprej ustvarjamo oz. si prizadevamo, da filmska kultura živi še naprej,« je povedal direktor Kinemaxa Giuseppe Longo. Kljub temu da so upravitelji kinodvoran (kakor tudi gledališč in vseh ostalih javnih prostorov) vložili veliko sredstev v ukrepe za spoštovanje predpisov proti širjenju koronavirusa in kljub vsemu še vedno stavili na prihodnost, so jih sedanje razmere prisilile k dodatnemu koraku naprej v boju za preživetje: začasno selitev na splet.

Spletna platforma Io resto in sala združuje več kot 40 kinodvoran v Italiji, ki si prizadevajo za predvajanje kakovostnih filmov. Na ogled ponujajo nove filme, gledalci pa plačajo vstopnico preko spletne blagajne ene izmed sodelujočih kinodvoran. V primeru Kinemaxa je to mogoče prek njihove spletne strani. Po plačilu vstopnice, cena katere je prilagojena spletnemu tržišču, prejmejo gledalci spletno povezavo in kodo, s katero si v naslednjih 30 dneh lahko ogledajo izbrani film. Od trenutka, ko ga začnejo predvajati, pa imajo za ogled na razpolago 48 ur.