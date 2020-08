Kljub vsemu ... v šolo

Na razdaljo, z zaščitno masko, z razkuženimi rokami, v majhnih skupinah, a vendar ... v šolo. Tudi na obeh slovenskih večstopenjskih šolah na Goriškem, pod vodstvom ravnateljic, Sonje Klanjšček in Elisabette Kovic, neutrudno pripravljajo čim boljše pogoje za vrnitev pouka za klopi in ne za ekrane. Želja vseh je, da bi otroke v novem šolskem letu lahko spet sprejeli v šolah in vrtcih, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov. Pouk se tako na goriškem kot na doberdobskem ravnateljstvu prične 16. septembra, novo šolsko leto pa se začenja že 1. septembra.

Poleg obogatitvene vzgojne ponudbe, ki jo bodo ponekod izpeljali pred začetkom pouka, priprave na novo šolsko leto zadevajo tudi primerno ureditev šolskih prostorov, predvsem v vidiku spoštovanja varnostne razdalje. Večjih težav v doberdobskem ravnateljstvu ni, na goriškem so ponekod posegli z manjšimi gradbenimi deli, zadeve vsekakor uspešno urejajo.