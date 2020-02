Na Palkišču, doljanskem zaselku v doberdobski občini, sta v noči s ponedeljka na današnji dan pojavila dva »kljukasta križa«. Neznani mazači so ju narisali na steno vaškega športno-kulturnega središča Pavlina Komel in na šotor, ki so ga krajani postavili ob poslopju, da bi v njem v ponedeljek izpeljali pustni ples, ki je odpadel zaradi posledic ukrepov v zvezi s koronavirusom.

Dogodek je zelo prizadel domačine, ki bodo podali kazensko ovadbo zoper neznance.