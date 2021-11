Kmalu oddelek po meri tako otrok kot pubertetnikov

Otrokom in mladim do 18. leta, ki obiskujejo oddelek otroške nevropsihiatrije v tržiški bolnišnici, bodo od predvidoma prihodnjega leta na voljo prenovljeni in primernejši prostori. V kratkem naj bi se namreč začela obnovitvena dela, ki bodo potekala v tretjem nadstropju B krila bolnišnice San Polo, v katerem bo po novem domoval oddelek.

Že leta 2017 je krajevno združenje prostovoljcev DinAmici sprožilo nabirko sredstev, s katerimi so najprej nabavili novo notranjo opremo za celoten oddelek. Nato so financirali načrtovanje obnove; projekt so seveda izpeljali v sodelovanju z ekipo otroške nevropsihiatrije in predstavniki devetih občin, iz katerih prihaja večina uporabnikov. Po zaslugi nabranih sredstev bodo družine in otroci do 18. leta lahko računali na primernejše prostore in opremo, tudi v vidiku dolgotrajne oskrbe. Podjetje Asugi se zahvaljuje tudi arhitektu Glaucu Von Wunstenu, ki je brezplačno izdelal izvedbeni projekt.

Načrt so pripravili na podlagi analize podatkov o dejavnosti tega oddelka, ki letno sprejme več kot 1000 uporabnikov, trend pa še raste. Dnevno je na oddelku zaposlenih 22 oseb. V novem oddelku otroške nevropsihiatrije bodo posamezni prostori namenjeni različnim storitvam in bodo ustrezali različnim tipologijam uporabnikov. V prvem delu bodo potekali sprejem uporabnikov, začetni pregled in diagnoza; drugi prostori bodo na voljo za logopedijo, psihologijo, fizioterapijo ter delo z avtističnimi otroki in mladostniki. Najmlajši, otroci in pubertetniki bodo imeli tudi različne čakalnice.