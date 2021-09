Knjiga za rušenje pregrad

Knjiga, ki bi kot most povezala slovensko in italijansko skupnost v Trstu in se se pri tem posluževala izjemnega literarnega in zgodovinsko pričevalnega dela tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. Ta je namen publikacije Boris Pahor. Scrittore senza frontiere (Boris Pahor. Pisatelj brez meja), ki je letos izšla v italijanskem jeziku pri založbi Mladika v sodelovanju s kulturnim društvom Il ponte rosso. Knjiga, ki sta jo uredila Walter Chiereghin in Fulvio Senardi, je nastala kot poklon pisatelju ob njegovem 108. rojstnem dnevu, sestavljajo pa jo prispevki številnih Pahorjevih sodobnikov, slovenskih in italijanskih pisateljev, časnikarjev, kulturnikov, prevajalcev, sodelavcev in prijateljev. Publikacijo, ki je bila po besedah urednice založbe Mladika Nadie Roncelli na Tržaškem zelo pozitivno sprejeta, so v ponedeljek predstavili v Kulturnem domu v Gorici. O knjigi so spregovorili Walter Chiereghin, Riccardo Cepach, senatorka Tatjana Rojc in urednica založbe Mladika Nadia Roncelli. Navzoče je nagovoril tudi predsednik Kulturnega doma Igor Komel.

