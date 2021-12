Knjige pod jelkami in na spletu z bogatim programom

Letos se praznična knjigarna Knjige pod jelkami odvija na robu Bevkovega trga, v nekdanji trgovini Alpina. Knjige po sejemskih cenah in knjižne novosti bodo na voljo do 23. decembra. Tudi letos so za tiste obiskovalce, ki sejma ne morejo obiskati v živo, pripravili spletni knjižni sejem, knjige bodo dostavljali s pošto ali s kolesom, slednje le za naročila v Novi Gorici, Solkanu ali Šempetru pri Gorici. Sejem spremlja tudi program za odrasle in otroke.

Letos se na sejmu predstavlja več kot 25 založb iz Slovenije in zamejstva, ki so pripravile izbor leposlovja, otroške in mladinske literature, priročnikov, stripov, strokovne literature in revij. Praznična knjigarna je odprta med 10. in 18. uro, v nedeljo je zaprta. Na spletnem sejmu je naročanje možno vse dni 24 ur dnevno, pošiljke odpremijo vsak delovni dan po 11. uri, dostava s kolesom je možna po dogovoru.

Knjige pod jelkami bo tudi letos spremljal program: organizatorji so pripravili štiri pogovorne večere v XCentru, delavnice, pravljično pot za otroke, razstavo ilustracij v bodočem knjigotrškem središču na Delpinovi 10 ter literarni sprehod po Erjavčevi ulici.

Pogovore, ki se začenjajo ob 19. uri, bodo prenašali tudi po spletu.