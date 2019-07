Knjižnica raste

Od 1. januarja do 30. junija letošnjega leta so v ronški knjižnici Sandro Pertini izposodili 21.786 knjig, kar predstavlja 22,42 odstotka vseh 97.161 knjig, ki so bile v tem obdobju izposojene v 26 občinah iz medknjižničnega sistema. Knjige si niso izposodili le ronški občani, temveč prebivalci celotne goriške pokrajine. 2590 »ronških« knjig je šlo v izposojo preko drugih knjižnic, ki so vključene v medknjižnični sistem - med njimi je tudi Feiglova knjižnica v Gorici. Ronška knjižnica ima 7853 članov, v enakem obdobju lanskega leta jih je imela 7656 - medknjižnični sistem jih skupno ima 45.190. »Številno članov narašča, zaradi česar smo izredno zadovoljni,« pravi pristojni občinski odbornik Mauro Benvenuto, po katerem so dobri rezultati tudi sad naložb v knjižnico. V Ronkah so v zadnjem letu nakupili 1226 novih knjig; ob koncu junija so jih imeli 81.003, pred enim letom pa 79.777. Približno pet tisoč knjig je v slovenskem jeziku; poleg tega imajo v ronški knjižnici 8.088 DVD zgoščenk in 3856 CD zgoščenk.Branje in knjižnico promovirajo tudi preko socialnih omrežij. Ronška knjižnica ima na Facebooku 1245 »prijateljev«, medtem ko je sledilcev na manj razširjenem Twitterju okrog petdeset. V prvih šestih mesecih leta so priredili 67 srečanj za šolarje (lani jih je bilo 56). Ronška knjižnica v okviru medknjižničnega sistema nudi tudi razne spletne storitve; izposoditi si je mogoče e-knjige, na voljo so tudi razne druge spletne vsebine (glasba, videoposnetki, aplikacije, igrice).