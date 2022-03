Ko je vojna daleč, a hkrati zelo blizu

Da vse to, kar imamo, ni samoumevno, in da se nas vojna lahko dotakne tudi zelo od blizu, so včeraj jasno povedali dijaki slovenskih drugostopenjskih srednjih šol, ki so v Puccinijevi ulici v Gorici priredili shod za mir in nabirko za Ukrajince v stiski. Zbrali so približno 15 škatel blaga, od hrane z dolgim rokom uporabe do raznoraznih higienskih pripomočkov, ki so jih po dogodku odnesli na zbiralno mesto v Kulturni dom.

Na travniku pred šolsko stavbo pa je na pobudo dijakov 5. humanističnega liceja potekal krajši kulturni program. Dijake je uvodoma nagovorila ravnateljica licejev Sonja Klanjšček, ki se jim je zahvalila, ker so se odzvali na hude razmere, ki jih zdaj doživljamo. Poudarila je, da življenje, ki ga imamo, ni samoumevno. Več generacij je v Evropi živelo v miru, zdaj pa je reševanje konfliktov z nasiljem pripeljalo do vojne v osrčju Evrope. Marsikje, ne le na naši celini, so vsakdanje stvari, kot je šolanje, nemogoče. »Naša naloga je, da mir ohranjamo. Mir pa se začne pri vsakem izmed nas,« je še povedala. Dijaki so nato preko verzov, osebnih misli in petja izrazili svoje sočutje do držav, ki so v vojnem stanju. Pretresljivo – in mogoče nujno, da s(m)o prisotni vedeli, čemu ta dogodek – je bilo pričevanje dijaka, ki ima v Ukrajini sorodnike. Bombardiranje in stanje nemoči, ker ne veš, če so tvoji dragi še pri življenju – to je bilo razbrati iz njegovih besed.