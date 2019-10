Ko osnovnošolci postanejo vinarji ...

V krminski vinoteki so včeraj popoldne predstavili vino »Mali vinarji«, ki ga je podjetje Raccaro ustekleničilo po lanski trgatvi osnovnošolcev iz Bračana v sodelovanju s krožkom »Veseli zamejci«. Gre za zvrstno vino, ki je sestavljeno iz sort sivi pinot, sauvignon, rebula in friulano. »Etiketo na steklenici krasijo risbe otrok in trijezično ime projekta,« razlaga Luca Raccaro iz istoimenske kmetije. Vino, ki so ga včeraj predstavili ob nazvočnosti osnovnošolcev, staršev in učiteljev šole Ludvik Zorzut iz Bračana, bo naprodaj v kleti Raccaro, v krminski vinoteki in v restavraciji Pri Lovcu na Subidi. Steklenic je 150, zaslužek pa bo šel v dobrodelne namene. Na predstavitvi so osnovnošolci iz Bračana zapeli in sami predstavili svoj dosežek.