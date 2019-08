Ko so odobrili načrt za slovenske jasli

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o prižigu zelene luči za slovenske jasli v Ulici Rocca v Gorici. Članek je bil objavljen v četrtek, 29. julija 2009.

Goriški občinski odbor je včeraj dal zeleno luč dokončnemu in izvršnemu načrtu za ureditev slovenskih otroških jasli v Ulici Rocca. Projekta je pripravila podjetniška naveza med arhitektom Gianpierom Cesarinijem, inženirjem Nicolojem Fornasirjem ter arhitektoma Eziom Segattijem in Paolom Delpinom, ki je lani z 51-odstotnim popustom na izklicni ceni 63.626 evrov zmagala javno dražbo.

Zdaj bodo tehnični uradi goriške občine razpisali še licitacijo za oddajo gradbenih del. Geometer Roberto Peteani, ki pobliže sledi postopku, je povedal, da bo do tega predvidoma prišlo ob koncu avgusta. »Septembra bo pristojna komisija lahko že preverjala najboljše ponudbe in določila izvajalca gradbenih del v severni mestni četrti,« je pojasnil Peteani.

Preliminarni načrt za obnovo stavbe v Ulici Rocca je goriški občinski odbor odobril že marca, nato pa si ga je ogledala tudi komisija za javna dela goriškega občinskega sveta. 22. aprila so tehnični uradi prejeli sporočilo, da je goriška zdravstvena enota dala zeleno luč, nato pa so izvedli še protipotresno preveritev ter izdelali dokončni in izvršni načrt.

V jaslih s slovenskim učnim jezikom naj bi bilo prostora za 22 malčkov, starih od 12 do 36 mesecev. V primeru, da ne bo zapletov, naj bi vzgojna ustanova začela delovati v šolskem letu 2010-2011. »Gradnja se bo začela že pred koncem tekočega leta,« ocenjuje Peteani. Pričakovati je, da bo občina skušala čim prej in uspešno izpeljati postopek, saj se ji mudi. Vsako leto so namreč čakalne liste za vstop v občinske jasli zelo dolge, prostora pa ni za vse.

Mnoge družine, ki se ne uvrstijo dovolj visoko na lestvici, si morajo drugače pomagati. Marsikdo vpisuje otroke v otroške jasli v Sloveniji, kjer pa so stroški za tuje državljane dokaj visoki. Nove jasli v severni mestni četrti morda ne bodo zadoščale za zadovoljitev vseh goriških družin, bodo pa pomemben korak v tej smeri.

Projekt slovenskih jasli je startal že v času Brancatijeve uprave, ki je maja 2006 sprejela sklep o odprtju vzgojne ustanove v Ulici Rocca. Večji del denarja je dežela FJK dodelila leta 2007. Skupno bo poseg stal okrog 390.000 evrov; 260.000 je zagotovila dežela, ostalih 100.000 evrov pa bo vložila občina Gorica, ki bo v kratkem najela posojilo. »Dodatnih 30.000 evrov, ki niso bili predvideni v preliminarnem načrtu, bo vložila občina sama. Gre za denar, ki smo ga porabili za prilagoditev protipotresnim normam,« je zaključil Peteani. (Ale)