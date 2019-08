Ko so odprli odsek čez Rebernice

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o odprtju odseka čez Rebernice, s katerim so končali hitro cesto od Razdrtega do Vrtojbe. Članek je bil objavljen v petek, 14. avgusta 2009.

Odsek čez Rebernice, s katerim je končana hitra cesta od Razdrtega do Vrtojbe, je bil gradbeno in tudi poslovno zahteven, pomeni pa sodobno prometno povezavo teh krajev z osrednjo Slovenijo, sta na včerajšnjem slovesnem odprtju poudarila premier Borut Pahor in predsednik uprave DARS-a Tomislav Nemec.

Odsek bo skrajšal pot, zmanjšal slabo voljo, prispeval k manjši obremenitvi lokalnih cest, predvsem pa bo povečal varnost, je dejal predsednik vlade Borut Pahor. Dodal je, da dokončanje odseka pomeni navezavo Vipavske doline na slovensko avtocestno omrežje, ki ga Slovenija pospešeno in uspešno končuje. »Tisti, ki smo se leta in desetletja zamudno vozili po stari cesti v času pospešene izgradnje avtocestnega križa, smo se ob odlašanju in zamudah pri izgradnji tega odseka počutili nekako prikrajšane,« je še dejal premier in dodal, da je v zadnjih dneh pozorno spremljal zaplete ob izdaji dovoljenj za otvoritev odseka. »Naj smo še tako čakali na odprtje odseka, tega ne bi storili na račun varnosti in drugih pogojev, ki so jih morali sprejeti inšpektorji,« je povedal.

Predsednik DARS-ove uprave Tomislav Nemec je poudaril, da je končani projekt glede na vse težave in zaplete »dokaz, da je zmeraj možno uravnotežiti številne interese, vidike in pričakovanja različnih deležnikov«. Gradnja odseka je bila v tehničnem - zaradi geološkomehanskih in hidroloških razmer - ter tudi poslovnem smislu izredno zahtevna, je dejal. V zadnjih dneh in urah, ko so pridobivali uporabno dovoljenje, so si številni prizadevali odpraviti naknadno ugotovljene pomanjkljivosti v dokumentaciji v 24 urah, čeprav so imeli 30-dnevni rok, ter tako »doseči optimum med tem, da gre cesta čim prej v promet, in varnostnim vidikom oz. zakonitostjo,« je še dejal Nemec. Dodal je, da je to eden od šestih odsekov, od skupno desetih, ki so bili odprti od avgusta lani, ki je končan pod potrjeno investicijsko vrednostjo. »Današnji dan je mejnik v kakovosti življenja prebivalcev Vipavske doline in širše goriške regije ter vseh, ki živijo vzhodno od Nanosa, saj se uresničujejo desetletne želje o sodobni, pretočni povezavi, ki navezuje te kraje na slovenski avtocestni križ,« je povedal Nemec. Ob odprtju so trak slavnostno prerezali trije predstavniki mlajše generacije iz vasi Podnanos, Lozice in Podgrič, s čimer so uresničili željo predsednika vlade Pahorja.

Nemec je glede protivetrne zaščite tudi povedal, da je bilo na trasi izdelano vse, kar je bilo predvideno v projektni dokumentaciji. Bodo pa v prihodnje opravljali monitoring; DARS že ima naročen projekt spremljanja vetrnih vplivov. Če se bodo bojazni, ki se glede vpliva vetra na tem območju pojavljajo, potrdile, bodo ukrepali in ustrezno dogradili protivetrno zaščito, dodaja. Pripravljajo pa tudi študijo o upravičenosti dodatne gradnje odstavnih pasov, ki bi iz hitre ceste naredili avtocesto. Študija bo pokazala, če bo tovrsten poseg na vipavski hitri cesti prioriteten. Gradnjo odseka so spremljale zamude in zapleti z okoliškimi prebivalci ter tudi z različnimi ugovori neizbranih izvajalcev del; med drugim je krajevna skupnost zahtevala premik trase za sto metrov, kar je seveda vplivalo na terminski plan, je omenil Nemec.

DARS je v letošnjem letu oddal skupno 30,8 kilometra avtocest in hitrih cest: poleg 10 kilometrov hitre ceste prek Rebernic sredi julija še 19,8 kilometra avtoceste med Slivnico in Draženci / Ptujem ter v začetku junija 980 metrov četrte etape štiripasovne mariborske zahodne obvoznice.

Danes bo predal prometu še 10,5-kilometrski odsek avtoceste med Pesnico in Slivnico ter 2,9 kilometra dvopasovne navezovalne ceste na to vzhodno mariborsko avtocestno obvoznico. »Dolžina oddanih avtocest in hitrih cest sicer ni velika, a je za državo, kakršna je Slovenija, izreden rezultat,« je včeraj dejal Tomislav Nemec.