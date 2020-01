Ko so podatke o vremenu s telegrafom pošiljali na Dunaj ...

Na današnji dan pred stopetdesetimi leti je v Gorici kar zeblo. Zjutraj so 30. januarja 1870 izmerili -4,3 stopinje. Sredi dneva se je živosrebrni stolpec dvignil do 2,8 stopinje, nakar je zvečer spet pritisnil mraz; ob 21. uri so izmerili -1,3 stopinje, tako da je naposled povprečna dnevna temperatura ostala pod lediščem (-0,9). Navedene podatke o temperaturi so zbirali v prvi goriški meteorološki postaji, ki so jo avstro-ogrske oblasti postavile ravno januarja pred stopetdesetimi leti. Prva goriška meteorološka postaja je delovala na dvorišču nekdanjega cesarsko-kraljevega tehničnega zavoda v današnji Crispijevi ulici. Vsak dan so podatke o temperaturi zabeležili ob 7., 14. in 21. uri, zatem so jih sešteli in delili, tako da so dobili dnevno povprečje; poleg tega so zbirali tudi podatke o padavinah, pritisku in stopnji vlage. Vse podatke so nato preko telegrafa pošiljali na Dunaj, kjer jih še danes hranijo; iz avstro-ogrske prestolnice so podatke delili z vsem cesarstvom.

V raznih oblikah je Gorica imela svojo meteorološko postajo vse do leta 2000, ko so zaprli hidrografsko službo. Zatem so podatke zbirali razni amaterski vremenoslovci, med katerimi po strokovnosti izstopa Rodolfo Gratton, član združenja UMFVG - Unione meteorologica del Friuli Venezia Giulia. Gratton upravlja spletno stran www.meteogo.it, na kateri dnevno objavlja podatke dveh zasebnih meteoroloških postaj, posnetke spletne kamere in številne zanimive novice o vremenu in vremenskih spremembah na Goriškem.