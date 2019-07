Ko so v Pevmi odprli zunanje igrišče

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o odprtju zunanjega igrišča v Pevmi. Članek je bil objavljen v soboto, 25. julija 2009.

Po dolgem pričakovanju imajo v Pevmi novo športno igrišče, ki so ga sinoči predali namenu z doživetim praznikom. V imenu rajonskega sveta za Pevmo, Štmaver in Oslavje je številne domačine, športnike, mlade in prebivalce vseh sosednjih vasi nagovoril predsednik Lovrenc Persoglia, ki je poudaril, da je nov objekt velika pridobitev za vasi na desnem bregu Soče. Po njegovih besedah bo nova plošča s slačilnicami lahko prizorišče športnih turnirjev, ob njej se bo zbirala mladina, primerna bo tudi za kulturna in družabna srečanja. Persoglia se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri gradnji, od delavcev do načrtovalcev in domačinov, ki so z udarniškim delom prispevali k dograditvi objekta.

Za Persoglio je spregovoril njegov predhodnik na mestu rajonskega predsednika Silvan Primosig, ki ravno tako ni skrival zadovoljstva nad novo pridobitvijo, na katero so v Pevmi in okolici čakali dolga leta. Takoj po drugi svetovni vojni so namreč nekaj let razpolagali z nogometnim igriščem pri jahališču Remuda, potem pa je bila domača mladina brez igrišča, na katerem bi lahko igrala nogomet, odbojko in košarko. Pred kakimi štiridesetimi leti so tako začeli razmišljati o gradnji novega igrišča.

Prva izbrana lokacija se je nahajala pod Šanco, tako domačini imenujejo ravnico na desnem bregu pevmskega Potoka. Takratna občinska uprava se s tem predlogom ni strinjala, ker je bila lokacija težko dostopna, zato pa je Primosig pred sedemnajstimi leti predlagal, da bi uresničili igrišče ob župnišču. Domačini do Primosigovega predloga začetno niso bili ravno navdušeni, nekateri - kot sam pravi - tudi zaradi političnih razlogov, vendar so se naposled odločili, da naj se igrišče uresniči ob župnišču.

Ker se je zbiranje dokumentacije zavlačevalo, se Primosig spominja, da so leta 1995 rajonski svetniki vstopili v župnišče, ga dejansko zasedli in v njem uredili sedež rajonskega sveta. Med drugim so takrat ugotovili, da je bilo poslopje vknjiženo s slovenskim imenom Občina Pevma. To je po besedah Primosiga zelo zanimivo, saj dejansko občina Pevma ni nikoli obstajala, vendar vknjižba dokazuje, da je bila stavba na podlagi avstrijske jusarske zakonodaje vknjižena kot skupna last vaške skupnosti, čeprav je bil v njen urejen sedež župnije. Leta 1995 so nato prejeli prva finančna sredstva za obnovo objekta, goriška občina je namreč dala na razpolago petdeset milijonov lir za popravilo strehe župnišča, medtem ko je zatem pokrajina zagotovila 200 milijonov lir za gradnjo igrišča. Sledil je še prispevek občine 360 milijonov lir in steklo je urejanje potrebne dokumentacije.

Po zapletih s spremembo namembnosti zemljišča, ki je bilo začetno kmečko, so leta 2001 odobrili načrt za gradnjo igrišča, ki ga je izdelal arhitekt Jože Cej. Med posegom je gradbeno podjetje šlo v stečaj, zaradi česar se je gradnja zapletla, končno pa so sinoči le dočakali prerez traku z barvami italijanske in slovenske zastave.

Poleg Persoglie in Primosiga so spregovorili tudi goriški župan Ettore Romoli, pokrajinska odbornica Mara Černic in predsednik zveze CONI Giorgio Brandolin, ki je pozdravil tudi v imenu dežele. Po nagovorih sta objekt blagoslovila domači župnik Marjan Markežič in goriški nadškof Dino De Antoni. Med gosti so izstopali podžupan Fabio Gentile, ravnateljica goriške Večstopenjske šole Elizabeta Kovic, župan Nove Gorice Mirko Brulc, predsednik krajevne skupnosti Solkan Miha Ravnik, predsednik SSO za Goriško Walter Bandelj, Livio Semolič in Igor Komel za SKGZ, Livio Rožič in Loredana Prinčič za ZSŠDI, pokrajinska predsednica ZSKD Vesna Tomsič, arhitekt Jože Cej ter inženirja goriške občine Massimiliano Vittori in Ignazio Spanò. Prireditev sta povezovala Maurizio Corsi v slovenščini in Martina Cumin v italijanščini. Kulturni program so oblikovali učenci osnovne šole Josip Abram, sledil je prikaz nekaterih športnih panog. Nastopile so kotalkarice društva Vipava s Peči in mladi košarkarji goriškega Doma, odigrali so tudi odbojkarsko tekmo med domačim Našim praporjem in goriško Olympio. Danes se bo praznovanje v Pevmi nadaljevalo z rock koncertom. Od 20.30 dalje se bodo na odru zvrstile skupine Simplex, U-Kop, Kanalje in Maff.