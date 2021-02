Kolesa morajo biti opremljena z lučmi, kolesarji pa se morajo držati prometnih predpisov, saj drugače tvegajo kazen ... Tržiški mestni redarji so v zadnjih treh letih pregledali 1894 koles in naložili 599 glob. Število kontrol se je v zadnjih letih povečal, saj so leta 2018 vzeli pod drobnogled 478 koles, leta 2019 693 in lani kar 723. Število kazni se je z leti znižalo; leta 2018 so jih naložili 314, leta 2019 172 in leta 2020 113.

