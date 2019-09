Kolesarska pot zaprta Kolesarsko pot Solkan-Plave je od sobote, 14. septembra, spet odprta, sporoča Mestna občina Nova Gorica. Stezo so 4. septembra namreč spet zaprli zaradi sanacije podajno lovilne ograje. Konec maja je namreč po močnem deževju nad kolesarsko potjo Solkan-Plave prišlo do podora, koncesionar Kolektor CPG je takrat kolesarsko pot zaprl, v sklopu sanacije so popravili asfaltno vozišče in lesena varovalna ograja.