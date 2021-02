Kolesarska steza dobrodošla

Zadovoljni so, da je goriška občina na Korzu Italia uredila kolesarsko stezo, po drugi strani izpostavljajo tudi svoje pomisleke, ki so povezani zlasti z vprašanjem varnosti. Člani goriškega kolesarskega združenja FIAB in okoljevarstvene organizacije Legambiente so se pred dnevi sestali, da bi se pogovorili o novi kolesarski stezi, ki po njihovem mnenju predstavlja prvi korak na poti do okolju prijaznejše mobilnosti.»Upamo, da bo nova kolesarska steza spodbudila Goričane k pogostejši uporabi kolesa kot prevoznega sredstva, kar bo koristilo okolju, zdravju – vsi preveč sedimo – in tudi njihovi denarnici. Po drugi strani ugotavljamo, da je ureditev parkirnih mest zraven kolesarske steze nevarna,« poudarjajo člani združenj FIAB in Legambiente; po njihovem mnenju je sedanja ureditev tudi iz estetskega vidika vprašljiva, po drugi strani je težko oceniti vpliv kolesarske steze na promet v mestu v sedanjem koronačasu, med katerim pouk na šolah in gospodarstvo nista v polnem zagonu. Ljubitelji kolesarjenja in narave poudarjajo, da bi občina morala posodobiti tudi mestni prometni načrt iz leta 2005, hkrati bi morala pripraviti tudi načrta za urbano in kolesarsko mobilnost (PUMS in Biciplan).Iz združenj FIAB in Legambiente poudarjajo, da mora v pričakovanju na leto 2025 goriška občina poskrbeti tudi za kolesarske povezave s sosednjimi občinami, seveda tudi z občinama Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, s katerimi sodeluje v okviru EZTS GO. K povečanju turistične privlačnosti mesta, so prepričani kolesarji in okoljevarstveniki, bo prispevala tudi kolesarska steza ob Soči; povezava s Slovenijo bo tudi po zaslugi nove brvi v kratkem zagotovljena, medtem ko odsek, ki bo Gorico povezal z Gradiščem in zatem Gradežem, pa za zdaj ostaja le na papirju.

