»Kompas« jih bo vodil po mestnih znamenitostih

Raštel se je spremenil v ... vodnik. Kdor bo do septembra želel kaj več izvedeti o mestnih kotičkih, muzejih in dejavnostih na Goriškem, se bo lahko sprehodil po verjetno najlepši mestni ulici in fotografiral izložbe. Društvo Via Rastello je v petek predstavilo novo razstavo z naslovom Via Rastello Bussola Goriziana (Raštel goriški kompas). Po praznih izložbah so izobesili plakate, fotografije in napise, s katerimi obiskovalcem opisujejo najbolj zanimive predele somestja Gorice in Nove Gorice ter jim ponudijo tudi napotke do muzejev, parkov in turističnih znamenitosti. Projekt je nastal v sodelovanju z uradom Promoturismo FVG, TIC Vipavska dolina in ekipo GO2025!. Petkovega odprtja se je udeležil tudi goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti.

»Projekt želi napolniti prazne izložbe s fotografijami, zapisi in utrinki, kot da bi šlo za strani osebnega dnevnika. V izložbah smo razobesili zanimivosti našega mesta s pogledom tudi onkraj meje v Novo Gorico in Vipavsko dolino,« je na petkovem odprtju povedala Valentina Randazzo, članica društva Via Rastello, ki je odgovorna za novi projekt. Z ulice v središču mesta bodo tako usmerjali turiste in – zakaj ne – tudi Goričane do najbolj znamenitih točk v Gorici, Novi Gorici in okolici. Kdor se bo s Travnika sprehodil po Raštelu, bo lahko spoznal zgodovino Burbonov; slike in napotki ga bodo pripeljali do Trga Evrope/Transalpina; prebral bo lahko seznam parkov na Goriškem; spoznal bo nekaj zanimivosti o Soči in Brdih ter značilno kuhinjo iz srednje Evrope.