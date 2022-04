Koncert z glasbenima talentoma

Dva goriška glasbena talenta na enem samem koncertu: v četrtek, 21. aprila, ob 20.45 bosta v veliki dvorani gledališča Verdi v Gorici nastopila mednarodno priznani pianist Aleksander Gadžijev in sopranistka Claudia Mavilia ob spremljavi orkestra Dežele Furlanije-Julijske krajine pod vodstvom Paola Paronija. Koncert z naslovom Le stelle di Gorizia – GOing 2025 (Goriške zvezde – GOing 2025) se vključuje v cikel praznovanj ob »rojstnem dnevu« mesta Gorice in dogodkov v pričakovanju na leto 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture. Koncert je nastal v organizaciji združenja Gorizia spettacoli v sodelovanju z Občino Gorica. Koncertni program so včeraj predstavili ob prisotnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne, odbornika za kulturo Fabrizia Oretija, sopranistke Claudie Mavilia in Mie Fiorencis, predstavnice orkestra Dežele Furlanije-Julijske krajine.