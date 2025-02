Koncertno prizorišče na letališču na Rojah bo nared maja

Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh odobril izvršilni načrt za ureditev koncertnega prizorišča na letališču na Rojah. Goriški župan Rodolfo Ziberna poudarja, da se bodo dela zaključila do konca maja in da bodo zatem na letališču izpeljali dva odmevna poletna koncerta v okviru Evropske prestolnice kulture 2025.

»Upravni postopek se nadaljuje z izbiro izvajalca del. Kdaj se bodo gradbena dela točno začela, še ni bilo dokončno določeno, bolj pomembno je, da se zaključijo pravočasno do konca maja in da bomo zatem na letališču lahko gostili dva odmevna koncerta,« poudarja župan Rodolfo Ziberna in pojasnjuje, da na letališču načrtujejo dva glasbena dogodka, ki bosta vključena v program Evropske prestolnice kulture. Župan po drugi strani še ne razkriva, kdo bo nastopil na novem koncertnem prizorišču.

Ko so lani julija na goriški občini predstavili zamisel o ureditvi koncertnega prizorišča na letališču, je deželni odbornik Sergio Emidio Bini poudaril, da bi radi gostili skupine na ravni Coldplayev, ki bi v Gorico privabile do 100.000 obiskovalcev. Ali se bodo njegove besede uresničile, bo znano v prihodnjih mesecih, sicer je jasno, da bodo morali gradbeni delavci še kako pohiteti z deli, ki bodo vredna dobra dva milijona evrov.

Dežela zagotovila sredstva

Goriška občina, Dežela Furlanija - Julijska krajina in družba Amedeo Duca D’Aosta so podpisale dogovor o ureditvi koncertnega prizorišča na letališču na Rojah 27. junija lanskega leta.

Dežela Furlanija - Julijska krajina je kmalu zatem izvedbi projekta namenila 2,5 milijona evrov deželnega prispevka. Ob koncu lanskega poletja so odobrili smernice za načrtovalce, nakar so pripravo načrta zaupali arhitekturnem biroju Mennino iz Gorice. Med zadnjim zasedanjem goriškega občinskega odbora so odobrili izvršilni načrt.

Goriško letališče skupno meri 155 hektarjev in se razteza na ozemlju goriške in sovodenjske občine. Koncertno prizorišče bodo uredili na približno dvajsetih hektarjev površine, ki je v celoti na ozemlju goriške občine. V izvršilnem načrtu piše, da bodo dela v glavnem zadevala ureditev vhodov oz. varnostnih izhodov in postavitev ograje, kar ne bo spremenilo značaja območja letališča.

Na severni stani letališča ob Ulici Industria bodo uredili kanalizacijo, na katero bodo povezali prenosna stranišča, poskrbeli bodo za priključek na vodovodno omrežje, tako da bo pitna voda na razpolago v stojnicah, kjer bosta med dogodki na voljo hrana in pijača. Koncertno prizorišče bo potrebovalo tudi ustrezno električno omrežje, povezali ga bodo tudi z omrežnimi kabli, ki bodo zagotavljali internetno povezavo. Območje, kjer bodo postavili oder in zaodrje, bodo morali zravnati z nasutjem in utrditvijo nove plasti zemljine, ustrezno zavarovati bodo morali ostaline jarkov iz prve svetovne vojne. Koncertno prizorišče bodo obdali z ograjo, visoko 2,5 metra, sredi katere bodo uredili več vhodov oz. zasilnih izhodov, ki bodo vodili do Poti na Roje oz. Ulice Industria.