Konec septembra se vračajo Okusi ob meji

Po dveletnem premoru zaradi pandemije se konec septembra v goriško mestno središče vračajo Okusi ob meji, najbolj množičen in priljubljen poulični praznik, kar jih premore Gorica. Kot je v prejšnjih dneh določil goriški občinski odbor, bo dogodek mesto poživil med 22. in 25. septembrom.

»Okusi ob meji so izredno odmevna prireditev, zato je njena organizacija zelo zahtevna. Letos smo še posebej pohiteli s pripravo ustrezne odredbe, ki omogoča začetek priprav, saj so 45 dni pred volitvami pristojnosti občinskega odbora omejene, tako da lahko sprejema le nujne odločitve,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna in napoveduje, da se praznik vrača s tradicionalnimi značilnostmi in tudi z nekaj novostmi. »Vsako leto je treba obiskovalcem ponuditi nekaj novega; letos bomo poleg vseh običajnih vasi gostili nekaj novih stojnic, najverjetneje s Kosova, vendar bo dokončna odločitev znana v prihodnjih tednih,« napoveduje župan, ki pričakuje, da bo letošnja izvedba brez omejitev, ki so zaznamovale lansko, tako da je morala potekati z omejenim številom stojnic.»Gostinci, društva in razstavljavci lahko že vložijo prošnjo za sodelovanje na letošnjih Okusih; zbirali jih bomo do 30. aprila, zatem bomo vse ponudbe ocenili in na podlagi zbranih točk izbrali najboljše,« pristavlja občinska odbornica Arianna Bellan, po kateri so že objavili tudi cenik z vsotami, ki jih bodo morali poravnati gostinci in razstavljavcu ob vpisu na prireditev. Kdor na svoji stojnici ne bo prodajal prehrambenih izdelkov, temveč drugo blago, bo moral občini odšteti 78 evrov. Za stojnice s prehrambeni izdelki bo vpisnina znašala 117 evrov. Kdor bo ponujal hrano, vendar ne bo razpolagal s kuhinjo, bo moral odšteti 252 evrov; kdor bo razpolagal tudi s kuhinjo, pa 390 evrov. Kdor vodi trgovsko dejavnost v goriški občini, bo moral za prodajo prehrembenih izdelkov odšteti 65 evrov, za pripravo hrane s kuhinjo ali brez nje pa 130 evrov. V sklepu, ki so ga občinski upravitelji odobrili pred nekaj dnevi, sicer piše, da bodo tarife za sodelovanje dokončno odobrili v prihodnjih dneh, ko bo občina izračunala, koliko stroškov bo imela.

Na občini so poleg tega že določili, katere vasi bodo gostili. Tudi letos bo na Okusih mogoče pokusiti dobrote iz raznih krajev Furlanije - Julijske krajine in Italije, iz Slovenije, z Balkana, Avstrije, Francije, Severne in Srednje Evrope. Poleg tega bodo na voljo tudi stojnice s hrano iz Severne in Južne Amerike, Afrike in Azije.