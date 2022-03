Konferenčni center polnijo s študenti in z vsebinami

Tržaška univerza polni s študenti in z novimi vsebinami konferenčni center v Alvianovi ulici, ki je dolga leta sameval. Objekt so zgradili z evropskim denarjem in finančnim prispevkom Trgovinske zbornice – skupno okrog 4.500.000 evrov, odprli so ga marca 2010. V naslednjih letih se je v konferenčnem centru zvrstilo zelo malo dogodkov, tako da je dvorana z 280 mesti bila le nekaj krat polna, kar gotovo ni opravičevalo tako visoke naložbe.

Konferenčni center je sicer zdaj v lasti Univerze v Trstu, ki je lani začela uporabljati njegovo osrednjo dvorano za predavanja. »Med lanskim letom smo osrednjo dvorano konferenčnega centra vključili med predavalnice, ki jih uporabljamo za predavanja. Poleg tega smo se odločili tudi, da prenovimo in nekoliko prilagodimo potrebam študentom nekaj stranskih prostorov, ki so zdaj namenjeni učenju. Še nekaj drugih prostorov, ki so bili malo uporabljeni, bomo obnovili, saj bomo v njih vodili razne dejavnosti, vezane na tečaje, s katerimi bomo s prihodnjim akademskim letom obogatili ponudbo našega goriškega sedeža. Pričakujemo, da bomo morali izkoristiti prav vsak prostor, ki ga imamo na razpolago,« pravi prof. Ilaria Garofolo, ki je na Univerzi v Trstu odgovorna za zunanje sedeže. Konferenčni center ni na razpolago samo študentom, temveč tudi javnosti. »Kdor želi, naj bo to organizacija, javna ustanova ali društvo, lahko zaprosi za uporabo konferenčnega središča za svoje dejavnosti, denimo za predavanja, okrogle mize, srečanja. V tem primeru je na razpolago cenik, sicer je treba univerzi poslati ustrezno prošnjo,« pravi Ilaria Garofolo in pojasnjuje, da bo konferenčni center v prihodnosti lahko tudi prizorišče dogodkov, ki bodo potekali ob Evropski prestolnici kulture 2025, saj gre za objekt, ki je ustrezno opremljen in funkcionalen tudi za mednarodna srečanja. Ilaria Garofolo med drugim napoveduje, da bodo na sedežu tržaške univerze v Alvianovi ulici ravno pojutrišnjem predstavili nove tečaje, ki jih bodo prihodnje leto odprli na goriškem sedežu in ki bodo po njenih besedah pomembno prispevali k obogatitvi univerzitetne ponudbe v Gorici.