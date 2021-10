Korak h koriščenju devetih milijonov evrov

»V ponedeljek smo potrdili študijo izvedljivosti projekta, ki združuje prenovo nabrežja v Marini Julii, izgradnjo bazenskega kompleksa ob rimskih termah in ureditev predora za mestom, v katerem je bilo med drugo svetovno vojno zaklonišče, za kar imamo skupno na voljo devet milijonov evrov«. Tako pravi tržiška županja Anna Cisint in opozarja, da je naložba v rimske terme vredna 4.950.000 evrov. »V kratkem bomo odobrili dokončni načrt, zatem bomo izbrali izvajalca dela. Za obogatitev ponudbe rimskim term smo se odločili, ker imamo eno izmed najboljših termalnih vod v Trivenetu; zelo primerna je za zdravljenje dermatoloških težav in bolezni dihal. Ob termah, ki v zadnjih časih zelo dobro poslujejo, smo se odločili za ureditev centra za dobro počutje, ki bo primeren tudi za preživljanje prostega časa. Zaradi tega bomo zgradili nov bazenski kompleks z zunanjimi in notranjimi bazeni, ki bodo skupno merili 1560 kvadratnih metrov. Največji zunanji bazen bo meril kar 550 kvadratnih metrov in bo dolg 24 metrov. Poleg tega bomo uredili tudi slačilnice, gostinski obrat, prostore za sprostitev, masaže in lepotne tretmaje,« našteva županja in hkrati napoveduje, da bodo v Marini Julii uredili nabrežje, pripeljali bodo novo pesek in zgradili nov pomol, ki bo dolg 160 metrov; kjer se bo zaključil, bo voda med plimo globoka dva metra. Na plaži bodo prenovili tudi bar, ki ga bodo zatem oddajali najem, prenove bo deležna sprehajalna pot, ki je speljana za plažo. Skupno bodo v ureditev nabrežja v Marini Julii vložili 2.950.000 evrov. Tretji razvojni načrt zadeva predor za mestom, v katerem je bilo med drugo svetovno vojno zaklonišče; za njegovo prenovo bo šlo 1,1 milijona evrov. V prihodnjih dveh tednih bodo izbrali načrtovalca, ki bo pripravil načrt za obnovo predora. Poleg tega bodo prenovili tudi dostop do parka prve svetovne vojne, ki so ga svojčas uredili za mestom. »Predvidoma bomo prenovljeni predor predali namenu prihodnje poletje,« napoveduje županja.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.