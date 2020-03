Koren bosta »rešili« dve cevi

Koren bosta pred nesnago »rešili« dve cevi; po eni bo speljana čista voda, medtem ko bo po drugi nesnaga odtekala v kanalizacijsko omrežje. Po dolgih letih pričakovanja se končno začenja sanacija onesnaženega goriškega potoka, ki je vredna enaindvajset milijonov evrov, pri čemer bo v dela kot taka vloženih šestnajst milijonov evrov. V ponedeljek je goriška občina podpisala pogodbo s podjetjem Icop iz Basigliana na Videmskem, medtem ko mu je včeraj uradno predala gradbišče. Gradbeni delavci imajo sedaj na voljo dve leti in tri mesece časa, da poskrbijo za sanacijo potoka.

Včeraj so se v parku v dolini Korna srečali predstavniki goriške občine in videmskega podjetja, ki so ob spoštovanju varnostne razdalje, ki jo zahtevajo ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, dorekli še zadnje podrobnosti tehnične narave. Gradbena dela bodo zadevala območje, ki gre od državne meje do nekdanje tovarne Safog v Stražcah.