Koronavirus: goriška občina bo delila informativne letake po mestu in šolah

»V zvezi s koronavirusom smo v stalnem stiku z deželo Furlanijo - Julijsko krajino in zdravstvenim podjetjem; skupaj z odbornico Silvano Romano sva se že postavila v stik s pristojnimi deželnimi uradi, da bi na občini pridobili vse potrebne informacije in hkrati sprejeli ukrepe, ki bi preprečili morebitne okužbe,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna in pojasnjuje, da na goriški občini pozorno sledijo širjenju koronavirusa po Italiji. Župan napoveduje, da bodo na spletni strani goriške občine objavili navodila, ki zadevajo vse potrebne preventivne ukrepe. Danes bo goriška občina pripravila informativne letake, ki jih bodo takoj zatem začeli deliti po mestu in zlasti po šolah. »Občane bomo sproti seznanjali z novostmi,« zagotavlja goriški župan Rodolfo Ziberna.