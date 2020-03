Koronavirus: štandreška gostilna iz previdnosti zaprta

Gostilno Turri v Štandrežu so danes previdnostno zaprli. Za enega izmed lastnikov, ki je zaposlen tudi v kuhinji, se je namreč izkazalo, da je okužen s koronavirusom. V ponedeljek so ga zaradi drugih zdravstvenih težav sprejeli na zdravljenje v bolnišnici na Katinari pri Trstu, kjer so zatem ugotovili tudi okužbo s koronavirusom. Njegovo zdravstveno stanje je kakorkoli dobro.

Danes zjutraj je njegov brat klical na številko 112 in opozoril na primer okužbe. Povedali so mu, da se bodo postavili v stik z njim in da bodo odzveli bris tudi ostalim zaposlenim.