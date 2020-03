Koronavirus terjal prvo smrtno žrtev v Gradišču

V Furlaniji - Julijski krajini so doslej potrdili 1480 primerov okužbe na novi koronavirus. Število je v primerjavi s soboto naraslo za 44. Posodobil se je tudi števec žrtev, saj je v primerjavi z včerajšnjim dnem umrlo dodatnih 11 ljudi, tako da je virus doslej v deželi terjal 98 smrtnih žrtev. Poročajo tudi o drugi smrtni žrtvi na Goriškem, in sicer v Gradišču. Šlo naj bi za moškega, ki je starejši od 80 let.

Največ mrtvih so doslej beležili na Tržaškem (54), nato na Videmskem (30), Pordenonskem (12) in Goriškem (dve žrtvi). Deželni podpredsednik Riccardo Riccardi, ki je vladi FJK pristojen za zdravje, med drugim sporoča, da je doslej ozdravelo 84 ljudi, dodatnih 157 ljudi pa ne kaže več simptomov, čeprav so njihovi brisi še pozitivni. Na oddelku za intenzivno nego se zdravi 61 ljudi (dve osebi več kot včeraj), hospitaliziranih je še 236 ljudi.