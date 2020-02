Koronavirus: v Novi Gorici prvi preventivni ukrepi

Zaradi pojava koronavirusa v Italiji se je novogoriški župan v mestni hiši sestal z lokalnimi predstavniki zdravstva in drugih institucij, Ministrstvo za zdravje pa pozval, naj Novo Gorico in okolico obravnava prednostno. V Novi Gorici so včeraj ponekod začeli s prvimi preventivnimi ukrepi glede preprečevanja širitve koronavirusa, čeprav do takrat ne v Sloveniji ne v sosednji Furlaniji - Julijski krajini še ni bilo potrjenih primerov okužb.

V novogoriškem zdravstvenem domu so tako odpovedali preventivne preglede otrok in odraslih, v šempetrski bolnišnici bodo morebitne obolele sprejemali na posebnem vhodu. Šole in vrtci so odprti kot običajno, o poostrenih ukrepih pa so se dogovorili v novogoriških igralnicah, ki so priljubljena točka za italijanske obiskovalce. Več v tiskani izdaji v torek, 25. februarja.