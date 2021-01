Koronavirus zasenčil druge bolezni ...

Epidemija koronavirusa je v letu 2020 pritegnila nase vso pozornost medijev in javnosti. Zaradi svoje izrednosti je zasenčila tudi številne druge bolezni, ki pa niso žal nič manj pogoste in nevarne kot nekoč. To dobro vedo tudi pri posoškem združenju prostovoljcev Spiraglio, kjer od leta 1996 podpirajo onkološke bolnike med terapijo. Nudijo jim brezplačen prevoz od doma do bolnišnice in nazaj vse dni terapije, ki navadno traja od 25 do 30 dni. Ob tem bolnikom z rakom nudijo priložnost, da se med sabo družijo in podpirajo med težko fizično in psihološko preizkušnjo.

S predsednikom združenja Ervinom Peressinijem smo se pogovorili o delu društva v prejšnjem letu. Skupno so s petdeset prostovoljci in osmimi vozili (štiri so v Gorici, štiri v Tržiču) prevozili 132.679 kilometrov; 72.237 kilometrov je opravil tržiški del organizacije, 60.442 pa goriški. Ponudili so 2.313 storitev, kar je nekaj manj kot v prejšnjih letih. Prve mesece lanskega leta je namreč zaznamoval izbruh epidemije koronavirusa, kar se pozna tudi pri številu prevoženih kilometrov v marcu in aprilu.»Marca smo dva tedna morali prekiniti delovanje, saj je bilo treba najprej razumeti, kako lahko v času pandemije opravljamo svoje prostovoljno delo. Seveda smo se morali nato prilagoditi novim pravilom. Društvena vozila smo opremili s pleksi steklom, ki ločuje voznika od bolnikov. Prav na začetku epidemije smo si morali tudi priskrbeti zaščitne maske, rokavice in gel za roke. V istem obdobju smo jih raznašali tudi po domovih uporabnikov, torej onkoloških bolnikov, ki so bili takrat prestrašeni in večkrat tudi osamljeni. Ta začetni projekt smo uresničili v sodelovanju z združenjem multiple skleroze AISM,« razlaga Peressini. Med razmahom okužb so se spremenila tudi pravila glede števila ljudi, ki lahko istočasno potujejo v istem avtomobilu. Če so prej v kombiju prevažali sedem bolnikov, so jih od marca dalje lahko samo še štiri. V avtomobilih namesto štirih oseb zdaj lahko peljejo samo eno. Združenje je tako moralo nekoliko omejiti število uporabnikov.