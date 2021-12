Goriški Korzo Italia je spet dvosmeren. Delavci podjetja SIOSS iz Ronk so se odstranjevanja kolesarske steze lotili v ponedeljek dopoldne, nakar so z zarisom novih talnih označb nadaljevali tudi v nočnih urah, tako da so danes (v torek) odprli za promet večji del osrednje mestne prometnice. Z delom še nadaljujejo na odseku med križiščema z ulicama XXIV Maggio in Garibaldi ter v Ulici Diaz, ki bo po novem ravno tako spet dvosmerna.