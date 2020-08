Kosti bodo poslali v Lecce

Posmrtne ostanke, ki so jih v prejšnjih mesecih našli tako na grajskem griču kot pred stolnico, bodo poslali v Lecce, kjer bodo raziskovalci oddelka za fiziko in matematiko tamkajšnje univerze z radiometričnim datiranjem ugotovili, iz katerega obdobja izhajajo.

»V obeh primerih gre za najdbi, ki sta izredno zanimivi za poznavanje goriške zgodovine. Zaradi tega smo se odločili, da zadevi gremo do dna in s pomočjo dodatnih analiz ugotovimo, koliko so stari najdeni okostnjaki,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna. V prejšnjih dneh so na občini sprejeli sklep, na podlagi katerega bodo kosti poslali na radiometrično datiranje v Lecce. Skupno bodo raziskovalci analizirali vzorce posmrtnih ostankov dveh trupel, ki so ju našli maja na grajskem griču, in dveh trupel, ki so ju odkrili med lanskim poletjem med prenavljanjem trga pred stolno cerkvijo.