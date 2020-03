Kradli baterije in jih pošiljali v Afriko

Iz baznih postaj največjih italijanskih mobilnih operaterjev, kot so TIM, Vodafone in Wind Tre, so kradli baterije, ki so jih nato prodajali v Afriko. Skupna vrednost odtujenega blaga znaša okvirno 130.000 evrov. Karabinjerji iz Gradišča so pod vodstvom poveljnice Barbare Salvo razkrinkali tolpo sedmih tatov, sicer italijanskih državljanov, zoper katere je sodnik za predhodne preiskave na goriškem sodišču v prejšnjih dneh odredil preventivne ukrepe, in sicer prepoved vračanja oz. obvezno bivanje v domači občini. Preiskava se je začela pred enim letom, marca 2019, ko so med drugim v raznih krajih na Goriškem – v Tržiču, Štarancanu in Gradišču – zabeležili serijo tatvin omenjenih baterij. Po zaslugi poglobljene analize telefonskih in spletnih stikov članov združbe ter s pomočjo geolokalizacije so karabinjerji razkrinkali kriminalno dejavnost. Zasledili so vse odgovorne za tatvine, našli lokacijo, na kateri je tolpa skladiščila baterije, odkrili pa so tudi, kam so te bile namenjene: kriminalci so jih nameravali s pomočjo lokalnih kontaktov prodati v afriško državo Burkino Faso, kjer bi jih uporabljali za oskrbovanje stanovanjskih hiš z električno energijo.

Sedemčlansko tatinsko tolpo so sestavljali 58-letni B.V. s stalnim bivališčem v kraju Cardito v neapeljski pokrajini, 38-letni C. V., doma iz kraja Melito di Napoli, 54-letni L.A., ki stanuje v kraju Caivano ter 45-letni C.D., 39-letni G. A., 61-letni B.C., vsi trije z bivališčem v Neaplju. Karabinjerji so ugotovili, da so po trije ali štirje kriminalci vsak teden prihajali v severno Italijo; da ne bi vzbujali suma, so se vsakič nastanili v drugem hotel. Tudi na pot so se vsakič odpravili z drugim vozilom, ki so ga najeli. V enem samem dnevu jim je uspelo obiskati več baznih postaj in ukrasti od 30 do 40 baterij pri petih. Kradli so na Goriškem, a tudi na Videmskem in v pordenonski pokrajini. »Poleg ekonomske škode, ki so jo povzročili z vsako tatvino – posamezna baterija je namreč vredna približno 300 evrov –, je tovrstna kriminalna dejavnost tudi izredno škodljiva s socialnega vidika«, poudarja vodja karabinjerjev iz Gradišča Barbara Salvo. Baterije v baznih postajah namreč zagotavljajo telefonsko povezavo velikemu številu ljudi na posameznih območjih, njihovo odtujevanje torej povzroča veliko tveganje za prebivalstvo, recimo v primeru nevarnosti in ob nesrečah. Sedemčlanski tolpi skupno očitajo 33 tatvin; primerov tatvin je bilo sicer veliko več, zato se preiskovalna dejavnost nadaljuje. Skupina je bila namreč izredno »dejavna«. Preiskovalci so doslej lastnikom vrnili vsaj 437 baterij, ki so skupno vredne približno 130 tisoč evrov.