Kradli po marketih – zlasti tunino!

Viski, rum, čokolado, rezine dimljenega lososa, sir, rokavice, parfume, balzame po britju, kreme in še zlasti tunino – izključno blagovne znamke Rio mare. Karabinjerji iz Gradišča so izsledili moškega in žensko s hrvaškim državljanstvom in brez stalnega bivališča v Italiji, ki sta kradla jestvine in razno drugo blago po supermarketih in nakupovalnih središčih. Karabinjerji sta 60-letnega M.D. in 46-letno K.M. zasledovali dalj časa; pred nekaj tedni je tatinski par obiskal nakupovalno središče Tiare v Vilešu, kjer sta v hipermarketu Ipercoop ukradla cel kup blaga, vrednega več sto evrov; tudi v tem primeru je šlo za jestvine in nekaj kosov oblačil. Karabinjerji so takoj zatem sprožili preiskavo in s pomočjo posnetkov varnostnih kamer ugotovili, da sta moški in ženska redno obiskovala nakupovalna središča na Goriškem, Videmskem in v okolici Benetk. Da bi ju ne nihče opazil, sta plen, s katerega sta previdno odstranila zaščitne etikete in zaščitne obeske, skrivala pod majicami s pomočjo elastičnega pasu. Minulo soboto so karabinjerji začeli zasledovati dvojico v Trstu; sledili so jima vse do Dežele Veneto in na poti nazaj na Hrvaško; preden sta prečkala mejo med Italijo in Slovenijo, so ju ustavili in priprli. V njunem avtomobilu so karabinjerji zasegli veliko blaga, ki sta ga moški in ženska v enem samem dnevu ukradla med Benetkami in Vidmom. V sredo so dvojico odvedli na goriško sodišče. Sodnik je potrdil pripor in v pričakovanju na nadaljevanje sodnega postopka odredil, da se ne smeta zadrževati v Furlaniji - Julijski krajini. Zaenkrat še ni znano, ali sta moški in ženska blago na Hrvaškem preprodajala.