Kraj srečevanja in svežih vsebin

Danes, 1. oktobra, se bo v Feiglovi knjižnici v Gorici začel nov cikel literarnih večerov Vzporedni objemi. Serija srečanj ob poeziji in glasbi, ki jo podpisuje in vodi pesnik, profesor, dirigent David Bandelj, je ena izmed novosti, s katerimi bodo obogatili ponudbo Feiglove knjižnice, ki od sredine aprila domuje v novih prostorih v Trgovskem domu. Junija se je ekipi knjižničark in ostalemu osebju v vlogi kulturne menedžerke pridružila režiserka in kulturna delavka Jasmin Kovic. Z njo smo se pogovorili o razvojni viziji za Feiglovo knjižnico in o dogodkih, ki bodo v njej zaživeli.

Kaj pravzaprav zaobjema vloga kulturne menedžerke?

Ukvarjam se z organizacijo kulturnih dogodkov v Feiglovi knjižnici v Gorici in s promocijo vseh oddelkov Narodne in študijske knjižnice, tako v Gorici kot v Trstu.

Kaj je danes, po ponovnem odprtju v Trgovskem domu, Feiglova knjižnica?

V Feiglovi knjižnici nastaja zanimivo kulturno središče za slovensko in italijansko stvarnost v Gorici. Od odprtja, predvsem pa od poletnih mesecev dalje, smo priča velikemu porastu tako novih članov kot tudi porastu izposoje gradiva. Dnevno smo v določenem obdobju izdajali po deset, enajst novih izkaznic. Izposodili smo tudi veliko knjig, tako v slovenščini kot tudi v italijanščini ter preko medknjižnične izposoje. Imamo veliko število študentov in dijakov, ki se poslužujejo študijskih prostorov. Da bi jim nudili boljše storitve, smo podaljšali delovni čas, saj zdaj odpiramo ob 9. uri, torej uro prej kot ponavadi. Uporabnikom je na razpolago osrednji prostor, ki pa je odprt in zato bolj hrupen. V prostorih bližnje konferenčne dvorane pa smo uredili dodatne, tihe študijske prostore. Stalno pa nadzorujemo in preverjamo, katere so potrebe mladih in se k temu karseda prilagajamo.