Kraljeva etapa prinaša tudi omejitve

Pred današnjo četrto, kraljevo etapo kolesarske dirke Po Sloveniji s startom v Ajdovščini in s ciljem na Sveti Gori v novogoriški mestni občini, ponovno spomnimo na zapore cest in predvsem na časovnico in potek etape v novogoriški mestni občini, po čemer veliko povprašujejo prebivalci.

Da danes ne bi prihajalo do zagat zaradi poteka kolesarske dirke Po Sloveniji, so na novogoriški mestni občini objavili okvirne čase prihoda kolesarjev v kraje v občini: Branik: 11.30 / Dornberk: 11.45 / Draga: 11.46 / Prvačina: 11.58 / Rožna Dolina in Pristava: 12.50 / Nova Gorica: 12.52 / Kromberk: 12.57 / Ravnica: 13.03 / Solkan: 13.16 / Solkan: 14.32 / Nova Gorica: 14.35 / Kromberk: 14.43 / Ravnica: 14.48 / Sveta Gora: že od 14.38 dalje – odvisno od hitrosti kolesarjev.Na območju občine bo dirka potekala po naslednji trasi: (Štanjel)–Branik–Dornberk–Draga–Prvačina, (Šempeter pri Gorici)–Podmark–krožišče pri Casino Fortuna–Kostanjeviška cesta–Rafut–Streliška pot–Ulica Šantlovih–Erjavčeva ulica–krožišče pri nebotičniku–Kidričeva ulica–križišče Kidričeve in Vojkove ceste desno–Kromberška cesta–Kromberk–križišče pri Perutninarstvu Pivka levo–Ulica Vinka Vodopivca–Grajska cesta mimo Gradu Kromberk–Breg–Ravnica–krožišče na Prevalu levo proti Solkanu–križišče Skalniške ceste in solkanske obvoznice desno–(Deskle) (Brda)–Solkanski most–Solkan–Cesta IX. korpusa–Kolodvorska pot–Trg Evrope–Erjavčeva ulica–krožišče pri nebotičniku–Kidričeva ulica–križišče Kidričeve in Vojkove ceste desno–Kromberška cesta–Kromberk–križišče pri Perutninarstvu Pivka levo–Ulica Vinka Vodopivca–Grajska cesta mimo Gradu Kromberk–Breg–Ravnica–krožišče na Prevalu naravnost–Sveta Gora Mobilne zapore bodo po odsekih trajale približno 20 minut. Popolna zapora ceste bo od krožišča na Prevalu do vrha Svete Gore potekala med 6. in 16. uro.Popolna zapora ceste od krožišča na Prevalu do križišča Solkanske obvoznice s Skalniško cesto bo zaradi prehoda kolesarjev veljala med 12.30 in predvidoma 13.15. Za namene parkiranja pa se bo popolna zapora ceste nadaljevala od predvidoma 13.15 do 16.30 na istem odseku. Na občini posebej poudarjajo, da parkiranje na območju te zapore ne bo mogoče pred 13.15 in se vsem zahvaljujejo za razumevanje in strpnost.

Morebitne gledalce ob progi pozivajo k doslednemu upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in redarjev ob trasi. V času trajanja etape prebivalce prosijo, da so pozorni na svoje hišne ljubljenčke. Celotna trasa 4. etape s časovnico je objavljena na slovensko-angleški spletni strani dirke.