Kraljevo etapo posvečajo Rusjanu

V soboto, 12. junija, bo med Ajdovščino in Novo Gorico potekala kraljeva etapa kolesarske dirke Po Sloveniji. Novogoriška mestna občina je sklenila, da bo športni dogodek posvetila Edvardu Rusjanu, ki ni bil le letalec, ampak tudi kolesar. »S tem, da novogoriška mestna občina cilj kraljeve etape, ki bo na Sveti Gori, posveča Edvardu Rusjanu, etapi daje posebno noto in obenem osvetljuje pomen tehnične in športne dediščine v našem prostoru. Ponosni smo na vse junake naših krajev,« pravi novogoriški podžupan Simon Rosič.

Rusjana vsi poznamo kot pionirja letalstva, ki je z bratom Jožetom snoval, gradil in letel z letali lastne izdelave. Nekoliko manj je znano, da je bil tudi odličen športnik, najprej Sokolaš, nato pa kolesar. »V letih pred prvo svetovno vojno smo imeli Slovenci v Gorici dve močni kolesarski društvi: Kolesarsko društvo Gorica, ustanovljeno leta 1895, in Kolesarsko društvo Danica, ustanovljeno leta 1912. Edvard Rusjan, njegov oče Franc in brat Jože, so bili aktivni člani kluba Gorica. Medtem ko sta se prva dva v glavnem udeleževala društvenih kolesarskih izletov, se je Edvard posvetil tudi tekmovalnemu kolesarstvu. Ker sta bila z bratom vešča v mehanski stroki, sta menda sama izdelala kolo, s katerim se je Edvard udeleževal raznih tekmovanj in odnesel marsikatero lovoriko,« pravi poznavalec Rusjanove zapuščine Vili Prinčič.