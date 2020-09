Krepili ustvarjalnost

Z mentorji so spoznavali najrazličnejše umetniške zvrsti: v petek se je v Gabrjah zaključil niz otroških ustvarjalnih delavnic prijAteljè, ki ga je kulturno društvo Skala izpeljalo že peto leto zapored. Vsako leto se v društvenih prostorih poglabljajo v razne umetniške pristope, letos so se posvetili lutkovnemu gledališču, fotografiji, pisanju in tehniki »body percussion«.Uvod v delavnice je bil na vrsti že v nedeljo, 30. avgusta, ko sta Jelena Sitar in Igor Cvetko iz gledališča Zapik predstavila otrokom svet lutk. Na majhnem odru sta prikazala dve lutkovni predstavi, mladi udeleženci pa so med tema morali izbrati eno, s katero so se potem čez teden ukvarjali na lutkovni delavnici. V ponedeljek in torek so se osnovnošolci posvetili sestavi in izdelavi kartonastih lutk, nato so se skrbno naučili besedilo, ki so ga recitirali ob animiranju lutk.

Skupina nižješolcev se je ukvarjala s pisanjem in fotografiranjem: v ponedeljek jih je obiskal pisatelj Marko Gavriloski, s katerim so imeli interaktivne delavnice pisanja, Marko Civardi, član društva Foto video Trst 80, pa jih je naučil osnov fotografske tehnike in fotografiranja; udeleženci so se tudi sami preizkusili v fotografiranju. V četrtek in petek so s tolkalistom Anselmom Luisijem odkrivali zvoke, ki jih lahko ustvarjamo z udarjanjem po različnih delih telesa: naučili so se najrazličnejših ritmičnih zaporedij in koreografij, ki jih lahko naredimo s telesom.