Kritike županu preglasile predloge

Na prvem predvolilnem soočenju med županskimi kandidati v organizaciji Evropeistične akademije so kritike sedanjemu županu Rodolfu Ziberni in njegovi upravi preglasile razvojne predloge, ki jih Gorica še kako potrebuje. Sinoči sta bila v Kulturnem domu najbolj kritična do župana, ki si bo v nedeljo, 12. junija, s podporo desne sredine prizadeval za ponovno izvolitev, županska kandidata Franco Zotti in Antonio Devetag, ki tudi sama izhajata iz desnosredinskih vrst; nekaj pikrih pripomb na račun sedanje uprave sta izrekla tudi levosredinska županska kandidatka Laura Fasiolo in sredinski županski kandidat Pierpaolo Martina, ki sta tudi sama opozorila ne vrsto županovih napak. Ziberna je bil največ kritik deležen zaradi uvedbe in zatem ukinitve enosmernega prometa na Korzu Italia, kjer še vedno ni bilo poskrbljeno za izgradnjo novih kolesarskih stez. Zotti je župana pozval, naj 26.000 evrov odpravnine, ki jo bo dobil ob zaključku županskega mandata, nameni delnemu kritju stroškov za uvedbo in ukinitev enosmernega prometa. Župan je glede prihodnosti Korza Italia kakorkoli napovedal, da bo v pričakovanju na nov prometni načrt kolesarska steza začasno speljana po obeh pasovih za pešce. »Po enem stranskem pasu Korza se bomo peljali v mestno središče in po drugem iz njega; od spominskega parka do železniške postaje bosta oba pasova za kolesarje speljana po strani, na kateri se nahaja dom sv. Justa,« je napovedal župan. Tudi ostali županski kandidati so se strinjali, da je treba kolesarjem nameniti dva vozna pasova, po enega na vsaki strani, in ju tudi ustrezno označiti, da ne bo težav s sobivanjem s pešci. Dokončnega stališča ni zavzela edino Laura Fasiolo, ki je povedala, da je treba najprej pripraviti nov prometni načrt in šele zatem odločiti, kod naj se spelje kolesarska steza - po cestišču ali po stranskih pasovih.

Soočenje je sicer organizirala Evropeistična akademija Furlanije - Julijske krajine v sodelovanju s Kulturnim domom in dnevnikom Il Piccolo. Na vprašanja novinarja Francesca Faina je odgovarjalo samo pet od sedmih županskih kandidatov, saj je Serenella Ferrari, županska kandidatka dveh občanskih list, odklonila vabilo na srečanje, medtem ko se je Mario De Marco, ki ga podpira proticepilska občanska lista, odpovedal dogodku, ko je izvedel, da bo za sodelovanje potrebna zaščitna maska.