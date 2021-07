Na novogoriškem okrožnem sodišču se je v ponedeljek začela glavna obravnava v zvezi z lanskoletnima dvema ropoma bank: na Dobrovem v Goriških Brdih in v Dutovljah. Obdolžena Mario P. in Giacomo P. iz Catanie na predobravnalnem naroku krivde nista priznala, obenem pa se tudi nista odločila za zagovor – kar sicer lahko storita tudi kasneje tekom glavne obravnave. Tožilstvo jima očita, da sta lanskega septembra ob pomoči še dveh oseb, Giuseppeja P. – zanj na sodišču teče ločen postopek - in še ene neidentificirane osebe, oropala omenjeni banki.

Na rop na Dobrovem naj bi se združba pripravila tako, da si je najprej ogledovala tamkajšnjo poslovalnico Nove KBM, nato pa si priskrbela dve predplačniški SIM kartici za mobilni telefon, da je lahko komunicirala med sabo. Rop je bil izvršen s pomočjo dveh vozil: s fiatovo Pando, ki je bila najeta na letališču v Benetkah, in s fiatom 500, ki je bil nekaj dni prej ukraden v Červinjanu. Zadnjega avgustovskega dne sta zamaskirana moška vstopila v omenjeno bančno poslovalnico. Tožilstvo navaja, da je eden od njiju, Giuseppe P., pristopil do pulta in skozi okence v uslužbenko banke uperil olfa nož ter v italijanščini zahteval denar. Prestrašena uslužbenka se je s kolegico uspela zapreti v trezor. Ropar je nato preskočil pult in iz blagajne vzel okoli 27.000 kun, nekaj sto poljskih zlotov ter okoli 31.000 evrov. Drugi ropar je v tem času pristopil do uslužbenke v pisarni in od nje zahteval denar. Ko mu je ta pojasnila, da v pisarni denarja ni, jo je trdno držeč za vrat in ramena odpeljal do bankomata in zahteval, naj ga odpre, vendar uslužbenka ni imela ključa, da bi to lahko storila. V tem času sta druga dva vpletena v rop, stražila okolico banke. Po ropu se je četverica odpeljala do Medane in čez mejo v Italijo.

Rop Deželne banke v Dutovljah so izvedli mesec dni kasneje, 1. oktobra lani. Tudi to poslovalnico si je združba večkrat ogledala, pri tem pa uporabila najet Jeep renegade in v okolici Trsta ukraden Fiat uno. Tožilstvo navaja, da sta v poslovalnico vstopila dva zamaskirana moška, eden izmed njiju je v uslužbenko uperil imitacijo pištole in v italijanščini zahteval denar. Nato sta do uslužbenke pristopila oba in ji velela, naj odpre blagajno, kar je prestrašena ženska tudi storila. Eden je nato vzel bankovce v skupni vrednosti 7.100 evrov, drugi pa je uslužbenko zadrževal v prostoru za stranke in jo pri tem držal za roko. V tem času je najmanj en sostorilec zunaj stražil vhod v poslovalnico. Združba se je nato odpeljala do pokopališča v Dutovljah, kjer je zapustila Fiat uno in pot nadaljevala z jeepom.