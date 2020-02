Krivulja vpisov pada, izjeme v posameznih vrtcih in šolah

»V ponudbo vrtcev in šol vlagamo veliko truda, nizka rodnost pa je neizbežno dejstvo.« Izjava ravnateljice Večstopenjske šole Doberdob Sonje Klanjšček učinkovito povzema stanje vpisov v slovenske vrtce in šole na Goriškem za prihodnje šolsko leto. Rok za vpis je potekel 31. januarja, poudariti pa gre, da so do septembra možne spremembe, predvsem kar se tiče vrtcev.

Podatek, ki trenutno izstopa, je vsekakor upad vpisov v vrtce, ki je na Doberdobskem posebej izrazit. V vrtcih Večstopenjske šole Doberdob je letos skupno 165 otrok, prihodnje leto pa jih bo 147. Na Večstopenjski šoli Gorica, kjer je ravnateljica Elisabetta Kovic, je zgodba nekoliko drugačna, saj bo skupno število otrok v vrtcih predvidoma rahlo naraslo: od 201 bodo prešli na 203 otroke. Če pa pogledamo število malčkov v prvem letniku, je razvidno, da pozitivni predznak dolgujejo predvsem vrtcu Ringaraja v Gorici, kjer imajo v prvem letniku trenutno 12 in skupno 55 otrok, prihodnje šolsko leto pa bo prvi letnik obiskovalo kar 32 otrok, tako da jih bo skupno 64. V ostalih petih vrtcih številke nihajo nekoliko navzgor ali navzdol, spremembe pa niso tako velike kot v vrtcu Ringaraja. Pri vpisih v slovenske osnovne šole beležijo splošen padec, a tudi v tem primeru z nekaterimi izjemami. Na goriškem ravnateljstvu bo osnovne šole skupno obiskovalo 353 otrok (letos 357), prve razrede pa 64 otrok (letos 63). V Doberdobu bo na osnovnih šolah skupno 266 otrok, medtem ko jih je letos 275; v prvem letniku jih bo 47, deset manj kot letos. Na Goriškem so rahel porast vpisov zabeležili v Bračanu, kjer bodo prihodnje leto imeli dva prvošolčka več, skupno jih bo na šoli pet več kot letos.