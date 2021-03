Križišče in prehod bosta varnejša

Med Svetogorsko ulico in Ulico Michelstaedter so se začela dela, ob zaključku katerih bo po zagotovilih goriške občinske uprave tamkajšnje križišče varnejše. Prehodi za pešce bodo bolje označeni; opremili jih bodo tudi z utripajočimi lučmi. Ob koncu Ulice Michelstaedter bodo uredili gredico, postavili bodo tudi nove prometne znake. V Svetogorski ulici je na delu tudi podjetje AgegasApsAmga; njegovi delavci bodo poskrbeli za odpravo okvare na javni razsvetljavi, zaradi katere je ulica že več let v temi kljub številnim opozorilom domačinov in občinskih svetnikov, zlasti svetnice Marilke Koršič.

Krajani že več let opozarjajo tudi na problem težkega prometa, proti kateremu so ustanovili odbor, in na številne prehitre voznike. »Stanje je res nevzdržno,« pritrjuje ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez in pojasnjuje, da je tudi sama med lanskim letom opozorila na težave podžupana Stefana Ceretto. Pred vhodom v slovensko vzgojno ustanovo je nekaj parkirnih mest rezerviranih za šolska avtobusa, ki ob zaključku pouka pripeljeta otroke v Dijaški dom. Parkiranje je v tem času prepovedano, vendar je vseeno pred Dijaškim domom ob prihodu šolskih avtobusov parkiranih več avtobusov. Težavo predstavlja tudi neustrezna javna razsvetljava, ker je še zlasti problem v zimskih mesecih. »Med 16.20 in 18.30 Dijaški dom zapusti 120 otrok,« opozarja Kristina Knez, ki upa, da bodo z deli, ki so ravnokar v teku, rešili ali vsaj omilili težave.