Krmin in Gorica se bosta spet preimenovala v Caselonghe

Krmin in Gorica se bosta jeseni ponovno preimenovala v Caselonghe. Na Goriškem bodo oktobra začeli snemati drugo sezono nadaljevanke »Volevo fare la Rockstar«, potem ko so med lansko jesenjo na televizijskem kanalu Rai2 uspešno predvajali prvo sezono. Predstavniki ustanove FVG Film Commission skupaj z zastopniki produkcijske hiše Pepito Produzioni ravnokar iščejo nove lokacije, kjer bo potekalo snemanje. Med prvo sezono so nadaljevanko posneli v Gorici, Krminu, v raznih krajih v Brdih in tudi v Sloveniji. Tudi v drugi sezoni bo za režijo poskrbel Goričan Matteo Oleotto, medtem ko bodo v nadaljevanki še naprej nastopali Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Riccardo Maria Manera, Emanuela Grimalda ter mladi Caterina Baccichetto in Viola Mestriner.