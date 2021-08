Krožišče bodo začeli graditi prihodnje leto

Sprejeli so končni in izvedbeni načrt za dela, zdaj se lahko začne postopek razlastitve, jeseni pa bo na vrsti razpis za javno naročilo. Začetek del za izgradnjo krožišča pa napovedujejo za prihodnje leto. Goriški občinski odbor je pred kratkim dokončno prižgal zeleno luč za ureditev rondoja, ki bo nadomestil nevarno semaforizirano križišče na deželni cesti 117, pri štandreški industrijski coni v Gregorčičevi ulici. Cesta je last podjetja FVG Strade, ki je goriški občini poverilo nalogo, da izpelje to javno gradbeno delo. Postopek za gradnjo novega krožišča se torej približuje javni dražbi za izbiro izvajalca del: ta naj bi predvidoma bila v novembru. Trenutno se je že začel postopek razlastitve nekaterih manjših delov okoliških zemljišč, vzporedno bodo kmalu poskrbeli tudi za strukturno oz. geološko preverjanje. Podjetje, ki bo izbrano na javni dražbi, bo zgradilo krožišče, katerega zunanji polmer meri 25 metrov, notranji pa 17 metrov.

Dela se bodo začela prihodnje leto, trajala pa naj bi približno osem mesecev. Glede na strateški pomen križišča, ki povezuje ne le Štandrež s Sovodnjami, temveč tudi območje pri goriškem pokopališču z Mošem in dalje potjo, ki pelje v Videm, bi dela lahko precej vplivala na promet. Iz goriškega občinskega tehničnega urada zatrjujejo, da naj ne bi nikoli povsem zaprli ceste. Delali bodo najprej na eni polovici krožišča, nato pa na drugi, tako da bo osrednja prometnica, deželna cesta 117, vedno prevozna. Tudi prehod iz Štandreža v Sovodnje in obratno bo vedno zagotovljen. Takrat, ko bo gradbišče posebej obremenjeno, bodo promet speljali po Ulici San Michele, ki teče skoraj vzporedno z Ulico Gregorčič, kjer bo gradbišče.