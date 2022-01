Krvavi madeži pričajo o tem, da naj bi umrl nasilne smrti

Truplo, ki so ga včeraj, 11. januarja, našli na sprehajalni poti nad železniškim mostom v bližini samostana Kostanjevica, naj bi po prvih informacijah pripadalo slovenskemu državljanu. Okoliščine smrti moškega, čigar starost ocenjujejo med 25 in 30 let, so za javnost še ovite v tančico skrivnosti. Neuradno naj bi umrl nasilne smrti, o čemer naj bi pričali tudi krvavi madeži na kraju najdbe trupla. Primorske novice poročajo, da naj bi na očitne znake nasilne smrti opozarjala tudi prerezana bunda, ki jo je nosil moški. Novogoriški policisti in kriminalisti primer intenzivno preiskujejo, več naj bi bilo znanega tekom dneva.Italijanska policija se s primerom, ki se je zgodil na slovenski strani meje, ne ukvarja več, smo še izvedeli.