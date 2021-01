Krvodajalcev ni ustavil niti koronavirus

V letu 2020 so pri posoški zvezi krvodajalcev Fidas zabeležili 7502 darovanj, kar je 192 oz. 2,6 odstotka darovanj več kot v letu 2019. Uspešen rezultat je še toliko bolj pomemben, če upoštevamo številne novosti v postopku darovanja, ki jih je bilo treba lani uvesti zaradi pandemije koronavirusa. Obvezno naročanje in omejeno število darovanj sta po eni strani preprečila zbiranje ljudi, po drugi pa omogočila načrtovanje darovanj glede na potrebe in uporabo krvi, plazme in krvnih ploščic ter proizvodnjo zdravil, ki izhajajo iz plazme.

V letu 2020 se je na Goriškem nabralo 5357 darovanj krvi, 1888 darovanj plazme in 257 darovanj krvnih ploščic. Največji porast v primerjavi z letom 2019 so zabeležili pri darovanju plazme, kjer so našteli 249 več darovanj: porast je 15-odstoten. Med občinskimi sekcijami so največ darovanj zabeležili v Gorici, kjer so našteli 1170 darovanj, kar je 8,2 odstotka več kot predlanskim. Nekatere manjše krvodajalske sekcije so se še posebej izkazale. V Dolenjah se lahko pohvalijo s 24-odstotnim porastom v darovanjih. Skupno so jih našteli 102, kar je glede na število prebivalcev zelo dober rezultat. V Mošu so našteli 42 oz. 23,5 odstotka več darovanj (skupno 221), v Koprivnem pa je porast bil 14,5-odstoten. Zelo dobro se je odrezala tudi doberdobska sekcija krvodajalcev: našteli so 183 darovanj, kar je 17 več kot v letu 2019. Porast je bil 10,2-odstoten. Od 170 darovanj do konca novembra je 100 darovalcev darovalo kri, 64 plazmo in šest krvnih ploščic. Druga slovenska sekcija – sovodenjska – pa je v letu 2020 (do novembra) zabeležila 119 darovanj. 91 je bilo darovanj krvi, 23 plazme, 5 pa plazme in krvnih ploščic. V primerjavi z letom 2019, ko so do novembra zabeležili 133 darovanj, je podatek za 10,5 odstotkov nižji. Aktivnih članov sekcije je približno 100, v letu 2020 pa so v Sovodnjah v svoje vrste sprejeli še tri nove krvodajalke.