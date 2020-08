Krvodajalci na pomoč s finančnimi sredstvi

Izredne razmere so pustile globoke ekonomske in socialne posledice tudi v Furlaniji - Julijski krajini, zato se je posoško združenje krvodajalcev odločilo za konkretno pomoč krajevnim skupnostim: občinam v goriški pokrajini bodo dali na razpolago 45.000 evrov, ki jih bo mogoče takoj koristiti.

Denar so prihranili med popolnim zaprtjem, saj so zaradi izrednih razmer morali zamrzniti svoje delovanje, kar je pripomoglo k zmanjšanju stroškov. Denar se bo dodal zneskom, ki jih združenje vsako leto nameni krajevnim ustanovam. »Da bi zbrali čim večjo vsoto, smo, kjer je bilo mogoče, še dodatno omejili stroške delovanja,« je na včerajšnji predstavitvi projekta povedal podpredsednik pokrajinske krvodajalske sekcije Feliciano Medeot. Posameznim občinam v goriški pokrajini bo združenje dodelilo denar na podlagi števila prebivalcev do 31. decembra 2018: vsaka občina bo prejela znesek 400 evrov, kateremu bodo dodali še 0,25 evra na prebivalca.

Največje vsote denarja bodo prejele večje občine, med temi so Gorica (9020 evrov), Tržič (7543 evrov) in Ronke (3394 evrov). Prispevek bosta prejeli tudi občini Doberdob (742 evrov) in Sovodnje (824 evrov), kjer delujeta krajevni sekciji prostovoljnih krvodajalcev. Števerjanu bo šlo 592 evrov, sicer se ravno s števerjansko občino ravnokar dogovarjajo, da bi tudi tu ustanovili novo krvodajalsko sekcijo.