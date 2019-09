Krvodajalski avtodom prvič v Doberdobu

»Zdi se mi, da smo zadeli v polno. Številni radovedneži so nas opazili, se pri nas ustavili in spraševali o krvodajalskem avtodomu, ki ga v Doberdobu še niso videli.« Predsednik doberdobskega združenja prostovoljnih krvodajalcev Aldo Jarc je bil včeraj zelo zadovoljen, da je v dopoldanskih urah Doberdob prvič doslej pripeljal krvodajalski avtodom posoške zveze krvodajalcev Fidas, ki se je ustavil v parku za občinsko stavbo. Ob 8.30 so se začeli zbirati prvi zvesti darovalci krvi, ki so pridno dopolnili običajen vprašalnik, pri zdravnici opravili potrebne analize, nakar so vstopili v avtodom, ki razpolaga s štirimi bolniškimi posteljami, in darovali svojo kri.

Skupno je kri ali plazmo darovalo 21 članov doberdobskega združenja prostovoljnih krvodajalcev. »V začetku letošnjega leta smo na posoški zvezi Fidas pripravili projekt, na podlagi katerega bo vsako včlanjeno društvo zveze enkrat ali dvakrat letno gostilo krvodajalski avtodom. Za nas je bilo to prvič in moram priznati, da je bila prva izvedba zelo uspešna, tako da bomo v prihodnjih letih to zopet ponovili. Zdravnica in medicinski sestri so nas pohvalile za dobro opravljeno delo, tako da smo presrečni. V imenu doberdobskega združenja prostovoljnih krvodajalcev bi se rad zahvalil Vojku Jurnu, ki je posodil generator, brez katerega bi imeli vrsto težav,« je povedal Jarc in dodal, da so se dobrodelne krvodajalske akcije udeležile tudi tri nove krvodajalke.