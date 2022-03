»Kulturna postojanka za širši čezmejni prostor«

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici bodo v začetku aprila obeležili šestdeset let neprekinjenega plodnega delovanja. Spomnili se bodo svojega predhodnika, Katoliškega doma, ki so ga odprli 25. februarja 1962, nakar so ga v devetdesetih letih prejšnjega stoletja obnovili in preimenovali. O praznovanju jubileja, dosedanjem delovanju in bodočih izzivih Kulturnega centra Lojze Bratuž smo se pogovorili z njegovo predsednico Franko Žgavec.

Kako boste obeležili jubilej?

Program še sestavljamo, sicer je njegovo jedro v glavnem določeno. V četrtek, 7. aprila, bomo odprli dokumentarno razstavo, medtem ko bo v soboto, 9. aprila, na sporedu slavnostna akademija.

Praznovanje bo potekalo pod geslom Naše vrednote, naše bogastvo ...

V bistvu želimo poudariti, da ostajamo zvesti vrednotam, na katerih so naši predniki zgradili Katoliški dom. Slovenski jezik, slovenska kultura, krščanstvo so vrednote, ki so jih postavili za temelje pri gradnji Katoliškega doma in na katerih gradimo našo prihodnost.